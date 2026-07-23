Цього літа в тимчасово окупованому Криму вперше за останні кілька років більшість водосховищ не міліє, а продовжує наповнюватися. Однак причиною цього є не збільшення кількості опадів, а різке падіння споживання води через економічні проблеми на півострові.

Про це з посиланням на анонімного економіста із Сімферополя пишуть Крим.Реалії.

Чому водосховища в Криму наповнюються

За словами співрозмовника видання, цього літа в окупованому Криму спостерігається безпрецедентне скорочення споживання води.

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Серед головних причин він назвав тривалі відключення електроенергії, через які регулярно припиняється водопостачання, різке падіння промислового виробництва, скорочення зрошення сільськогосподарських угідь та фактичний зрив курортного сезону.

– Цього літа ми спостерігаємо нетипове явище: споживання води безпрецедентно падає. Причин кілька, і всі вони не від хорошого життя. У таких умовах немає потреби активно використовувати запаси водосховищ, тому вони продовжують поповнюватися навіть у липні, – зазначив економіст.

На його думку, нинішня ситуація свідчить про глибокий економічний спад на окупованому півострові.

– Цей рік стає роком безпрецедентного обвалу економіки Криму в цьому столітті. Наслідки вже проявляються практично в усіх сферах життя кримчан, – додав він.

Запаси води зросли майже у сім разів

Про збільшення запасів води свідчать і озвучені раніше офіційні дані.

Завідувач кафедри хімічних технологій водокористування Інституту біохімічних технологій, екології та фармації КФУ ім. Вернадського Ілля Ніколенко повідомив, що за перші шість місяців року обсяг води у кримських водосховищах зріс приблизно на 100 млн кубометрів.

Для порівняння, за аналогічний період минулого року приріст становив лише 14 млн кубометрів.

Експерти наголошують, що нинішнє збільшення запасів води не є свідченням покращення природних умов.

Навпаки, воно може бути одним із наслідків скорочення економічної активності, зменшення промислового виробництва, проблем в енергетиці та падіння туристичного потоку на окупованому півострові.

Нагадаємо, тимчасово окупований Крим дедалі гостріше відчуває наслідки проблем із постачанням пального та товарів першої необхідності.

Через регулярні українські атаки по російській військовій і транспортній інфраструктурі, окупаційна влада змушена вводити обмеження на продаж бензину, а мешканці дедалі частіше стикаються з порожніми полицями в магазинах.

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