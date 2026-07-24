Протягом суботи, 25 липня, у різних регіонах України не планують застосовувати графіки відключення електропостачання.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.

Графіки відключення світла на 25 липня не діятимуть

За інформацією Укренерго, протягом 25 липня не прогнозуються погодинні графіки відключення електрики.

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Проте в компанії просять споживачів перенести користування потужними електроприладами у період з 10:00 до 16:00, коли найбільше працюють сонячні електростанції.

Водночас в Укренерго закликають громадян раціонально споживати електрику по всіх областях.

У компанії розповіли, що Росія продовжує здійснювати атаки на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури України.

Зокрема, на ранок були знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській і Запорізькій областях внаслідок російських ударів.

Енергетики почали проводити аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів.

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