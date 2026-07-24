Роботу РНБО буде оновлено: Зеленський розповів про задачі перед Клименком та Умєровим
- В Україні визначили нові напрями роботи РНБО, які стосуватимуться міжнародної взаємодії, оборонних програм і внутрішньої стійкості держави.
- Президент Володимир Зеленський розповів про завдання, які стоять перед Рустемом Умеровим та Ігорем Клименком.
- За його словами, оновлення мають посилити РНБО.
В Україні визначили нові принципи та напрями подальшої роботи Ради національної безпеки і оборони.
Зеленський про визначення напрямків роботи РНБО
Як повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram, Рустем Умєров відповідатиме за комунікацію з міжнародними партнерами, ведення переговорів, розвиток безпекової співпраці та поглиблення взаємодії між розвідувальними спільнотами України й союзних держав.
Також він координуватиме реалізацію програм Drone Deals та української антибалістичної програми Фрея.
З огляду на досвід Ігоря Клименка у системі Міністерства внутрішніх справ, у діяльності РНБО планують посилити внутрішній напрям. Йдеться про підвищення стійкості держави, координацію між оборонними та безпековими структурами, а також протидію російським кіберзагрозам і злочинним мережам.
– Враховуючи досвід Ігоря Клименка в системі МВС України, в роботі РНБО буде збільшений компонент внутрішньої діяльності заради стійкості України, координації між оборонними й безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російської сторони та діяльність злочинних мереж, – додав голова держави.
Відповідні укази мають підготувати до підписання наступного тижня — після запланованих зустрічей у Сполучених Штатах.
Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що Ігор Клименко має очолити РНБО, а з посадою для Рустема Умєрова Зеленський ще визначається.
Наразі Рустем Умеров – чинний секретар РНБО.