В Україні визначили нові принципи та напрями подальшої роботи Ради національної безпеки і оборони.

Зеленський про визначення напрямків роботи РНБО

Як повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram, Рустем Умєров відповідатиме за комунікацію з міжнародними партнерами, ведення переговорів, розвиток безпекової співпраці та поглиблення взаємодії між розвідувальними спільнотами України й союзних держав.

Також він координуватиме реалізацію програм Drone Deals та української антибалістичної програми Фрея.

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З огляду на досвід Ігоря Клименка у системі Міністерства внутрішніх справ, у діяльності РНБО планують посилити внутрішній напрям. Йдеться про підвищення стійкості держави, координацію між оборонними та безпековими структурами, а також протидію російським кіберзагрозам і злочинним мережам.

– Враховуючи досвід Ігоря Клименка в системі МВС України, в роботі РНБО буде збільшений компонент внутрішньої діяльності заради стійкості України, координації між оборонними й безпековими структурами, а також протидії таким викликам, як кіберзагрози з російської сторони та діяльність злочинних мереж, – додав голова держави.

Відповідні укази мають підготувати до підписання наступного тижня — після запланованих зустрічей у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що Ігор Клименко має очолити РНБО, а з посадою для Рустема Умєрова Зеленський ще визначається.

Наразі Рустем Умеров – чинний секретар РНБО.

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