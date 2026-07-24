Чимало українців помилково вважають, що до моменту складання присяги вони ще не набувають статусу військовослужбовця.

Через це поширена думка, ніби в такому випадку може наставати відповідальність лише за ухилення від мобілізації, а не за самовільне залишення місця служби.

Що буде, якщо піти в СЗЧ до присяги та як уникнути вiдповiдальностi, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Чи вважається людина військовослужбовцем до присяги

Військова присяга є урочистим зобов’язанням служити українському народові та сумлінно виконувати військовий обов’язок. Водночас вона не визначає момент набуття статусу військовослужбовця.

Юридично людина стає військовослужбовцем не після присяги, а після того, як її офіційно мобілізували та направили до військової системи.

Тобто вирішальним є не день складання присяги, а сам факт призову та прибуття до військової частини, навчального центру, батальйону резерву чи іншого підрозділу.

Саме з цього моменту на мобілізованого поширюються всі права, обов’язки та відповідальність, передбачені для військовослужбовців.

Що буде, якщо піти в СЗЧ до присяги

Як розповів адвокат Владислав Дерій на порталі Юристи, різниці між ситуацією, коли людина самовільно залишила місце служби до складання присяги або вже після неї, фактично немає.

Юрист пояснює, що незалежно від того, чи встиг мобілізований скласти військову присягу, він уже має статус військовослужбовця. Саме тому його дії можуть кваліфікуватися за статтею 407 Кримінального кодексу України, Самовільне залишення військової частини або місця служби.

Наприклад, якщо людину мобілізували, вона прибула до батальйону резерву чи навчального центру, але самовільно залишила місце служби та поїхала додому, це вже може розглядатися як СЗЧ до присяги.

СЗЧ до присяги: відповідальність

Під час воєнного стану закон передбачає сувору відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби.

Відповідно до частини 5 статті 407 Кримінального кодексу України, якщо військовослужбовець без поважних причин залишив місце служби більш ніж на три доби в умовах воєнного стану, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Саме ця норма може застосовуватися і у випадку СЗЧ до прийняття присяги, адже статус військовослужбовця виникає ще до її складання.

СЗЧ до присяги чи після: чи є різниця

Отже, з юридичного погляду СЗЧ до присяги чи після не має принципової різниці. Українське законодавство визначає, що статус військовослужбовця виникає після мобілізації та направлення до військової частини, а не після складання присяги.

Чи можна уникнути кримінальної відповідальності за СЗЧ

Закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності для тих, хто вперше самовільно залишив місце служби.

Йдеться про частину 5 статті 401 Кримінального кодексу України. Вона дозволяє звільнити особу від відповідальності, якщо одночасно виконані кілька умов:

це перший випадок вчинення такого правопорушення;

військовослужбовець добровільно звернувся до слідчого, прокурора або суду із заявою про намір повернутися до служби;

командир військової частини письмово погодив продовження проходження військової служби.

Лише за наявності всіх цих умов суд може застосувати передбачений законом механізм звільнення від кримінальної відповідальності.

До якого числа можна повернутися із СЗЧ без покарання

Нагадаємо, військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину або дезертирували до 12 червня 2026 року, можуть скористатися спеціальним механізмом повернення на службу.

Для цього необхідно до 20 вересня 2026 року подати рапорт до однієї з військових частин, визначених Міністерством оборони або Головним управлінням Національної гвардії.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповіла старша юристка, адвокатка юридичної компанії Муренко, Курявий і Партнери Вікторія Косюк.

За її словами, новий порядок запровадили постановою Кабінету Міністрів №767. Він дозволяє військовослужбовцю самостійно обрати військову частину, до якої він хоче повернутися, однак одночасно подати можна лише один рапорт.

Після отримання документів військова частина має сім календарних днів, щоб ухвалити рішення. Якщо відповідь позитивна, військовослужбовець повинен прибути до визначеної частини для поновлення служби.

У разі відмови командування зобов’язане письмово пояснити її причини.

Як наголошує Вікторія Косюк, учасники експериментального проєкту отримують ще одну важливу гарантію. Після повернення їх не можуть без письмової згоди перевести до іншої військової частини протягом шести місяців. Виняток можливий лише тоді, коли підрозділ ліквідовують, реорганізовують або розформовують.

Окремо адвокатка звертає увагу, що добровільне повернення в межах експериментального проєкту дає можливість бути звільненим від кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини або дезертирство.

Йдеться про статті 407 та 408 Кримінального кодексу України, однак остаточне рішення ухвалюється у встановленому законом порядку.

Якщо ж військовий не подасть рапорт до 20 вересня 2026 року або самовільно залишив частину після 13 червня 2026 року, скористатися експериментальним механізмом уже не вдасться.

За словами Вікторії Косюк, у такому разі право самостійно обирати військову частину втрачається, а повернення до війська відбуватиметься через батальйони резерву за загальною процедурою.

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