У справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк підозру оголосили главі Херсонської облради.

Главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

Мангер повідомлено про підозру в організації вбивства, тобто в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному з корисливих мотивів на замовлення з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.27, п.4,6, п.11, 12 ст.115 Кримінального кодексу України).

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Нагадаємо, нещодавно батько Катерини Віктор заявив про ймовірну причетність Мангера до організації вбивства Гандзюк його доньки.

У свою чергу, Мангер заперечує звинувачення і називає дискредитацією цілої партії.

10 лютого Мангера виключили з партії Батьківщина.

Фото: Херсон online