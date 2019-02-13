Українського політв’язня Володимира Балуха етапували з колонії Керчі в СІЗО Сімферополя.

Кримська правозахисна група повідомила у Facebook, що українського політв’язня Володимира Балуха етапували з колонії Керчі в СІЗО Сімферополя проти його волі.

Правозахисники вважають, що це було зроблено для того, аби Балух взяв участь у судовому засіданні в окупованому Криму.

Етапувати політв’язня вирішили у зв’язку з надходженням в “суд” Криму касаційного подання “прокуратури” на вирок у справі Балуха.

Його подав “прокурор” Сергій Булгаков, проти якого в Україні відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 111 КК України (Державна зрада).

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Оскільки Балух вказував на нелегітимність так званих судів Криму, він відмовляється брати участь в їхніх засіданнях. Саме через це він був проти етапування в сімферопольське СІЗО.

Наразі адвокати політв’язня не знають змісту касаційного подання.

До слова, незаконно засудженого українця Євгена Панова доставили в СІЗО Омська.