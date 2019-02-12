Чи можна придбати квартиру через державні програми, як це зробити і хто має право – у матеріалі Фактів ICTV.

Ми продовжуємо серію матеріалів спецпроекту Своє житло в Україні, і на цей раз поговоримо про програми Доступне житло і Пільгове молодіжне кредитування.

Згідно з даними соцопитування, проблема забезпечення житлом актуальна для 72,7% молоді. З них 93,4% вважають, що державні програми потрібні і 83,7% готові в них брати участь.

Такі цифри отримала організація U-report (проект Дитячого фонду ЮНЕСКО) у червні 2017 року.

Доступне житло

28 листопада 2017 року Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву відновив програму Доступне житло. До цього програма фактично не працювала 2 роки через відсутність фінансування.

Що сталося і чому програму відновили – запитали у голови фонду Сергія Комнатного.

– Ми спільно з Мінрегіоном проаналізували актуальність даної програми і вирішили її модернізувати, – каже Комнатний.

Хто має право?

Поруч з тими, хто потребує поліпшення житлових умов, з’являються дві нові категорії. Це учасники АТО і переселенці.

При цьому розмір оплати держави за будівництво (придбання) доступного житла для всіх трьох категорій різний.

Так, для громадян, які потребують поліпшення житлових умов, частина допомоги становить 30%, для учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб – 50%. Іншу половину вартості квартири людина повинна погасити самостійно протягом 15 днів.

Розмір державної підтримки вираховується з урахуванням:

площі – 21 квадратний метр загальної площі на 1 людину + 10,5 квадратних метрів на сім’ю;

не більше граничної вартості квадратного метра загальної площі житла для населеного пункту за місцем розташування житла.

Крім того, програма Доступне житло не має вікових обмежень – у ній може взяти участь, як молодий громадянин, так і людина у віці.

Варто також відзначити, що дохід не повинен перевищувати п’яти середніх зарплат у регіоні. Наприклад, якщо у грудні 2018 у Києві середній дохід людини становив 16546 грн, то загальний на сім’ю не повинен перевищувати 82 тисяч 730 грн/місяць.

Більш детально подивитися інформацію по регіонах можна на сайті Держмолодьжитло у розділі дані Держстату України.

Квартирний облік

З відновленням програми у ній відбулися деякі зміни. Тепер не потрібно в обов’язковому порядку ставати на квартирний облік.

– Якщо раніше, щоб стати учасником програми потрібно було обов’язково перебувати на квартирному обліку, то сьогодні цього не потрібно. Разом з черговиками взяти участь у програмі можуть й ті громадяни, які не мають власного житла, а якщо таке житло і є, то його площа не перевищує 13,65 кв.м на людину, – говорить Сергій Комнатний.

Він також зазначив, що квартирний облік – це той інструмент, який може бути застосований при наданні житла соціального, а простіше кажучи, безкоштовного. А у рамках даної програми цього не відбувається.

Обмеження у виборі квартир

У 2018 році Кабмін затвердив новий порядок програми Доступне житло для населення. Тепер люди зможуть самостійно обирати в якому районі вони хочуть квартиру і у якого банку обслуговуватися. Раніше це робила спеціальна міжвідомча комісія Мінрегіону, саме вона розглядала пропозиції, що надходили від забудовників, перевіряли їх і приймали рішення допустити до участі чи ні.

– Це робиться для того, щоб люди самі йшли на ринок і обирали собі об’єкт, брали у забудовника завірені копії необхідних документів та надавали їх нам, – каже Сергій Комнатний.

Документи – куди і які подавати?

Отже, після того, як ви перевірили, чи маєте право на участь у програмі і на яких умовах, можна зайнятися збором відповідних документів.

Для кожної з трьох категорій необхідно надати підтвердження факту необхідності поліпшення житлових умов.

Якщо це квартирний облік – це довідка з квартирного обліку, якщо відсутність житлової власності (переселенці), то це довідка з єдиного державного реєстру нерухомого майна.

– Ми розуміємо, що переселенці не можуть надати довідку з місця проживання на тій території, на якій вони зареєстровані. Тому в їх випадку приймається до уваги лише те житло, яке у них є на підконтрольній Україні території, – розповідає Сергій Комнатний.

Всі ці документи можна взяти у центрі надання адміністративних послуг.

Обов’язковими також є:

паспорт;

довідка про доходи;

посвідчення учасника АТО або довідка переселенця.

Решта ж документів є виключно індивідуальною для кожної з категорій. Їх перелік можна подивитися на сайті Держмолодьжитло у розділі Документи.

Зібраний пакет документів потрібно принести у регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

При подачі документів у людини може і не бути 50% від вартості квартири.

Там ви в електронному автоматі візьмете талончик з номером черги. Далі діям поступається очікування – на кожну сім’ю йде близько 30 хвилин. У середньому тут доведеться провести 6-7 годин.

Однак є альтернатива – з недавнього часу можна подати документи онлайн. Досить зареєструватися на сайті Регіонального управління Держмолодьжитла, там ви зможете подати електронні копії документів і стати у чергу. Зараз 99% людей користуються саме цим варіантами, адже це величезна економія часу.

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Що потім?

Після того, як ви вистояли чергу і подали документи, ваші дані потрапляють до єдиного електронного реєстру. Тут кожен може переглянути свою історію і відстежити порядок своєї черги.

– Коли ж прийде ваша черга, вас викличуть і запропонують обрати житловий об’єкт із запропонованих і підписати договір із забудовником і з Держмолодьжитлом про управління коштами, – пояснює Комнатний.

Після цього у держави є 5 днів на внесення своєї частини державної підтримки, у людини – 15 днів на внесення своєї частки.

Якщо ж у вас на той момент не вистачає коштів, щоб погасити другу половину вартості житла, можливість надається наступному у списку.

При цьому з черги вас не видаляють і у кінець не переносять. Людина залишається на своєму місці.

Кожного наступного разу, коли виділяються гроші на реалізацію програми, йому пропонують знову взяти участь.

– Коли вам запропонують, і ви з тих чи інших причин не зможете скористатися програмою, ви пишете заяву, що ви відмовляєтеся, але у черзі залишаєтеся, – пояснює глава фонду.

Іпотека

Також вам можуть запропонувати погашення своєї частки в умовах іпотечного кредитування.

Саме з цією метою Держмолодьжитло підписало меморандум з двома банками, які є лідерами іпотечного кредитування. – Укргазбанк і Глобус. Список банків розширюватимуть.

Меморандум передбачає надання кредиту на умовах банку.

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Якщо народиться дитина?

Якщо у родини під час очікування своєї черги народилася дитина і сім’ї належить житло вже іншою площею, ви повинні подати відповідні документи до регіонального управління Держмолодьжитло. Зміни внесуть до відповідниї справи сім’ї – і вам нададуть квартиру з більшою площею.

Народилася дитина під час очікування квартири + додаткова площа.

Скільки доведеться чекати?

Це залежить від рівня фінансування Доступного житла. На сьогодні більше 10500 громадян зареєструвалися у регіональних управліннях для участі у програмі.

Однак у 2018 році коштів вистачило лише на 339 родин!

Таким чином, якщо фінансування залишиться на такому ж рівні, то очікувати своєї черги можна і 5 років.

– У 2018 році ми мали 100 млн грн на реалізацію даної програми – у три рази більше ніж у 2017 році. Однак це менше тієї потреби, яка у нас є. Ми заявляли 1 млрд гривень. У 2019 році ситуація така ж, нам виділили 100 млн грн, – каже Сергій Комнатний.

Пільгове молодіжне кредитування

Поруч з програмою Доступне житло існує і Пільгове молодіжне кредитування. На даний момент 6,5 тисяч сімей вже зареєструвалися для участі у ній.

Що стосується умов, то у рамках програми отримати кредит можуть українці до 35 років строком до 30 років з відсотковою ставкою до 3%.

Процентна ставка:

для позичальників, які не мають дітей – 3% річних;

позичальник, який має 1 дитину – звільняється від сплати відсотків за користування кредитом;

позичальникові, який має 2 дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 25% суми кредиту;

позичальникові, який має 3 і більше дітей, погашається 50% суми зобов’язань за кредитом.

Перший внесок становить не менше 6% від вартості житла. Ці кошти вносяться двома частинами: перша – на момент укладання кредитної угоди, друга – під час остаточних розрахунків протягом 10 днів після отримання технічного паспорту квартири.

При цьому площа квартири не повинна перевищувати 21 кв.м на людину, 10,5 на сім’ю.

Портрет позичальника

Обов’язковою умовою отримання кредиту є платоспроможність кандидата у позичальники.

– Сума у 2027 грн повинна залишатися на кожного члена родини після сплати обов’язкового платежу по кредиту. Це на даний момент так. Змінюється прожитковий мінімум – змінюється і ця цифра, – говорить Сергій Комнатний.

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Як подати документи?

Механізм подачі документів той самий, що і при участі у програмі Доступне житло. Необхідно прийти до регіонального управління Держмолодьжитло, яке є у кожній області і подати там документи.

Які саме потрібно надати ви знайдете на сайті фонду.

Після того, як ви подали документи, ваші дані потрапляють до єдиного електронного реєстру. Там ви можете відстежувати свою чергу.

Скільки доведеться чекати?

Очікувати можна як пару днів, так і кілька років. Справа у тому, що програма працює у рамках рейтингової системи – родина, яка набрала більшу кількість балів і отримує житло. Варто зазначити, що на швидкість просування у черзі впливають кілька факторів. Це і кількість дітей (багатодітні сім’ї мають вагому перевагу), і наявність наукового ступеня, і спортивні досягнення, і тривалість очікування (за кожен рік родині додається певна кількість балів).

На практиці це виглядає так. Родина з 7 дітьми і вченим ступенем буде однією з перших у рейтингу.

Ми відкрили дані електронного реєстру по Києву. Там перший у списку подав документи ще у 2005 році, тобто 14 років тому! Як буде просуватися черга далі спрогнозувати дуже важко – все залежить від рівня фінансування.

Важливо, що тим сім’ям, які не мають перспектив найближчим часом отримати кредит, пропонують іншу програму – Кредит з статутного капіталу. Згідно з умовами цієї програми, діюча процентна ставка становить 18% річних. Але тут питання вирішується в основному у межах 10 днів.

Варто зауважити, що можна взяти участь у декількох програмах одночасно. Але при цьому, скориставшись однією з них, ви автоматично втрачаєте право на участь у іншій.

Отже, ми розглянули дві основні державні програми – Доступне житло і Пільгове молодіжне кредитування.

У рамках першої програми, людина отримує можливість придбати житло на 30% або 50% менше від його вартості. При цьому чекати вам доведеться не один рік – все залежить від рівня фінансування.

Доступне житло не має вікових обмежень, але є стримуючий момент у плані доходів. Так, дохід усіх членів родини на місяць не повинен перевищувати п’яти середніх зарплат у регіоні.

Що стосується другої програми, то це кредитування молодих сімей на пільгових умовах. Але на відміну від Доступного житла тут є обмеження за віком – він не повинен перевищувати 35 років.

Кредит надається як під відсоток (не більш 3%), так і безвідсотково, а у деяких випадках держава бере на себе зобов’язання погасити частину вартості квартири (25% і 50%).

Але тут має значення платоспроможність людини – сума, що залишилася після сплати за кредитом кожного місяця не повинна бути меншою за прожитковий мінімум (1853 грн на кожного члена родини).

Наступного разу ми розберемося у питанні розстрочки від забудовників. Що це таке, яка вигода й як не віддати гроші шахраям – читайте у спецпроекті Своє житло в Україні.

Ангеліна Маліновська.