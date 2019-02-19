Влада РФ дала спецслужбам завдання повернути Україну в зону свого впливу у 2019 році.

В СБУ заявили, що російська влада поставила перед своїми спецслужбами завдання у 2019 році повернути Україну в зону впливу РФ, передає Ліга.Новини.

Росія працює на підставі тих методик, які вже випробували на окупованих територіях Донбасу і в Криму.

Спецслужби РФ намагаються створити протестний потенціал серед населення, використовуючи інформаційні, економічні та політичні засоби.

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– Росія намагатиметься штучно створити ситуацію невизнання виборів в Україні як частиною українців, так й частиною західної спільноти, – сказав заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

За його словами, агресор сподівається, що подібні дії призведуть до створення фронту протистояння владі в регіонах України.

До слова, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що перед виборами в Україні активізувалися російські агенти.