ЕС внедряет электронную предварительную онлайн регистрацию для граждан, которые путешествуют по условиям безвизового режима.

Онлайн-регистрация заработает с 2021, сообщает Государственная миграционная служба Украины.

– Гражданин должен пройти онлайн-регистрацию в системе ETIAS. Регистрация будет платной, срок ее действия составит 3 года (независимо от количества путешествий. – Ред.), а ее стоимость составит всего €7 (для лиц младше 18 лет регистрация будет бесплатной. – Ред.), – отметили в ГМС.

В ведомстве добавили, что процедура не будет сложнее, чем онлайн регистрацию на авиарейс.

Читайте: Украина планирует безвиз с Британией после Brexit – Климкин

Новая система поможет путешественникам заранее узнает о возможных осложнениях с въездом в ЕС.

Новые правила вступят в силу в 2021 году, до сих пор режим поездок в ЕС будет оставаться неизменным.

Ранее Факты ICTV писали, что МИД Украины проводит переговоры о безвизе или упрощении визового режима с 22 странами.

Фото: Dreamstime.com