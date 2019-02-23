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ЕС вводит для безвизовых путешествий онлайн-регистрацию: цена и дата

ЕС внедряет электронную предварительную онлайн регистрацию для граждан, которые путешествуют по условиям безвизового режима.

ЕС вводит для безвизовых путешествий онлайн-регистрацию: цена и дата

Онлайн-регистрация заработает с 2021, сообщает Государственная миграционная служба Украины.

– Гражданин должен пройти онлайн-регистрацию в системе ETIAS. Регистрация будет платной, срок ее действия составит 3 года (независимо от количества путешествий. – Ред.), а ее стоимость составит всего €7 (для лиц младше 18 лет регистрация будет бесплатной. – Ред.), – отметили в ГМС.

В ведомстве добавили, что процедура не будет сложнее, чем онлайн регистрацию на авиарейс.

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Новая система поможет путешественникам заранее узнает о возможных осложнениях с въездом в ЕС.

Новые правила вступят в силу в 2021 году, до сих пор режим поездок в ЕС будет оставаться неизменным.

Ранее Факты ICTV писали, что МИД Украины проводит переговоры о безвизе или упрощении визового режима с 22 странами.

Фото: Dreamstime.com

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