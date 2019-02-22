Пільговий період розмитнення євроблях закінчується. Що відбувається на митниці, скільки авто розмитнили, як на цьому заробили брокери, куди пішли гроші, коли і головне як почнуть штрафувати євробляхерів – все у матеріалі Фактів ICTV.

22-го лютого закінчується пільговий період розмитнення автомобілів на європейських номерах. Ті, хто не встиг розмитнити транспорт зі знижкою у 50%, мусять зробити це за повну суму, а інакше – жорстокі штрафи.

З 25 листопада вступив в силу закон, який регламентує новий порядок розмитнення. Було тимчасово скасовано екологічну сертифікацію, відтак дозволили розмитнювати навіть авто, які не відповідають євростандарту.

Перші 90 днів це можна було зробити зі знижкою у 50%. З 23 лютого автомобілісти будуть сплачувати повну суму. Тих, хто не перереєструє своє авто, почнуть штрафувати вже з 23 травня. В окремих випадках будуть навіть конфісковувати авто.

Ажіотаж на митницях?

В останній день пільгового періоду митниці будуть працювати цілодобово, передають в ДФС. Хоча запевняють, ажіотажу немає, а черги – незначні. Журналіст Фактів ICTV Катерина Курбанова з кордону теж передає, що ажіотаж зник, а черги закінчились.

Натомість шалені черги присутні у центрах сертифікації, на постановці на облік, в МРЕО, кажуть брокери. Сьогодні багато людей не встигнуть подати документи.

– Потік дуже сильно зріс в останні дні. Люди збирали гроші на митні платежі, думали щось зміниться або просто неорганізовані, – розповідає Фактам ICTV експерт з розмитнення авто Олексій.

Знову мітинг

Представники АвтоЄвроСили готують масштабні акції протесту, на яких викриють схеми контрабанди.

За словами лідера руху Олега Ярошевича, акції будуть проходити на митницях і в Києві. Дату і час він не уточнює – для того, аби не було протидії:

– Митники залишаться задоволені, гарантую. Доба перебування на митному переході вартує їм від 500 до 1 млн доларів, – заявив він в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV.

В Україні триває виборчій період, а тому таку протестну хвилю кандидати у президенти цілком можуть використати для підвищення рейтингів, вважає політолог Андрій Золотарьов:

– В першу чергу її можуть скерувати проти влади. Негативний резонанс в першу чергу вдарить по діючому президенту. Якщо це припаде на березень – 100% хтось буде намагатись піти з ними на діалог.

Інший можливий сценарій, за словами політолога, коли влада самостійно вирішить проблему євроблях:

– Більше можливості використати їх у влади – вона цю проблему створила і під оплески публіки вирішить.

Тому політичної складової не уникнути. Або влада вирішить питання євроблях, або опозиція скористається можливістю, аби понизити рейтинг президента. Політолог пояснює, чому раніше кандидати намагались не чіпати цю проблему:

– Евробляхери – контроверсійна тема. Суспільство розколото в ставленні до них. Це було перепоною для політтехнологів для того, щоб інтегрувати їх в політичній стратегії діючих гравців.

Куди йдуть гроші?

Станом на 20-те лютого було розмитнено 204,7 тис. авто. Відтак у державний бюджет надійшло 12,8 млрд гривень.

Гроші від розмитнення передадуть у Пенсійний фонд. Так, 11-го лютого Петро Порошенко вже прозвітував про передачу перших 5 млрд:

– Це дає нам можливість вирішити питання індексації тих пенсії, які не були проіндексовані в 2015-2016 роках, – заявив президент.

В першу чергу будуть вирішені питання тих, хто отримує мінімальну пенсію, додав він.

Вже з 1-го березня очікується переіндексація пенсій. Їх підвищать в середньому на 20%. А гроші від євроблях дозволять уникнути дефіциту бюджету. Нагадаємо, на пенсійний фонд у держбюджеті закладено майже 400 млрд гривень.

До речі, Факти ICTV робили ексклюзивне інтерв’ю з міністром соціальної політики Андрієм Ревою.

Розмитнення – вигідний бізнес

Більша кількість авто була ввезена нелегально або з порушенням правил перетину кордону. Ввозили автомобілі іноземці, а право користування отримували українці. До того ж авто перебувають на обілку у фірмах Литви, Латвії, Польщі.

Для того, аби пройти процес розмитнення, треба зібрати купу необхідних документів – техпаспорт, довіреність, довідка про те, що авто знято з обліку та ін. Іноді власники їх навіть не мають.

Зазвичай таким займаються брокери. І якщо на початку послуги брокера коштували від 150 доларів, то зараз ціни доходять до 400-500 доларів, адже пільговий період стікає.

– Люди звертаються у фірми, які привезли або продали їм бляхи. Вони ж і готували їм документи (робили зняття з обліку і купчі). Решта готували документи самі і зверталися до митних брокерів, що кілька здешевлює процедуру. Так само люди зверталися в фірми посередники, які готували документи, займалися митницею, сертифікацією, – розповідає нам експерт.

Дмитро, який нещодавно розмитнив свій Opel 2000-го року, каже:

– Розмитнення обійшлось у 3 тис. доларів, хоча авто купував за 3,5 тис. Віддав 400 доларів брокеру (і це ще не багато), він займався переоформленням – черги на митниці величезні, стояти б точно довелось кілька днів. А так митницю пройшли за день, а от на облік ставили майже тиждень. Проблема в тому, що документи відправляли на Київ і довго чекали відповіді.

Чи будуть продовжувати пільговий період?

Ще нещодавно ходили розмови про можливе подовження пільгового періоду. У Верховній Раді навіть лежить відповідний законопроект. Однак у Міністерстві фінансів запевнили, що подовження періоду не буде:

– Було прийнято рішення не подовжувати пільговий період. Уряд, президент та профільний комітет залишились на тій позиції, що була зафіксована у законі, – стверджує заступник міністра Сергій Верланов.

Від однієї проблеми до іншої

Проблема євробляхерів з’явилась кілька років тому. На 2018 рік стало зрозуміло – вони заполонили майже всю Україну. Тоді нарікали на збільшення кількості ДТП за участі євроблях. Дійсно були випадки, коли авто потрапляло у ДТП, а водій просто зникав. Відслідкувати такого правопорушника складно.

Обурення суспільства зростало, а депутати просто не могли не відреагувати. Тут ще й євробляхери неодноразово влаштовували мітинги з вимогою зробити доступне розмитнення.

Точна кількість авто на єврономерах невідома. У 2018 році, наприклад, було ввезено близько 600 тис. автомобілів. Такі дані надають у ДФС. Якщо так, то за пільговий період розмитнили лише 30% авто.

– Основна маса розмитнених авто старі, – каже експерт, – 1997-2001 років європейського виробництва.

Навіть за новими правилами розмитнення і зі знижкою – це забаганка не з дешевих. Особливо враховуючи, що значна кількість авто коштувала 1,5-2 тис. доларів. Приблизно стільки ж, а іноді навіть більше, водії мали викласти за перереєстрацію. У тих, хто купував автомобіль на останні гроші, просто немає такої суми.

А після закінчення пільгового періоду їм тим паче буде невигідно перереєстровувати авто.

Саме тому виникає нова проблема – утилізація. Машини просто вивозять закордон і кидають там. Очевидно, що скоро сусідні країни запровадять санкції через масштабні звалища авто.

Або ж бляхи здають на запчастини, чи просто тримають в гаражі, бо викидати шкода, а розмитнювати нема за що.

Коли і як почнуть штрафувати?

180-денний період розмитнення стікає 23 травня. Після цього порушників почнуть штрафувати. Той, хто вирішить ризикнути, в будь-який момент може втратити авто або натрапити на штраф у 170 тис. гривень.

Закон передбачає наступні санкції за протермінування строків транзиту авто:

До одного дня – попередження або штраф 170 грн.

До 10 днів – 3400 грн.

Від 10 до 20 днів – 8500 грн.

Від 20 до 30 днів – 85 000 грн.

Понад 30 днів – 170 000 грн. або конфіскація авто за рішенням суду.

Штраф доведеться заплатити у будь-якому випадку:

– Коли буде рішення щодо стягнення штрафу, його передадуть до виконавчої служби. Виконавча служба відкриває провадження, в межах нього будуть стягувати кошти. Це будуть кошти доходів, які має особа – буде накладатись арешт на рахунки, будуть стягування з заробітної плати, – пояснює адвокат Ростислав Кравець.

Якщо у особи є майно, його теж можуть забрати, додає експерт.

Окрім того, якщо раніше Національна поліція мала право зупиняти авто на іноземній реєстрації лише у разі порушення ПДР, то тепер вони це можуть робити довільно. Більше того, їм надано право перевіряти відповідність водія до особи, яка ввезла автомобіль в країну. Якщо будуть виявлені порушення – за це теж передбачений штраф.

Таким шляхом держава вирішила боротись з незаконно завезеними автомобілями. На скільки це ефективно, можна говорити вже зараз. Було розмитнено більше 200 тис. авто. До того ж ще значна кількість залишилась закордоном. Те, що на дорогах поменшало нелегалів – факт.

Фото: Dreamstime

Лілія Ященко