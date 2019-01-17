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Пропагандистка Олена Бойко затримана – СБУ

Львівську журналістку Олену Бойко, яку депортували з Росії, затримали у Харкові.

Пропагандистка Олена Бойко затримана – СБУ

У Харкові журналістку Олену Бойко, яка у 2015 році після обшуків СБУ втекла до Росії, було затримано, повідомляє прес-служба СБУ.

Адвокат Галина Перфільєва заявила ТАСС, що під час останньої розмови Бойко везли до суду, де їй обирали запобіжний захід.

Суд прийняв рішення арештувати журналістку і тепер її мають відправити в СІЗО.

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Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 110 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Нагадаємо, журналістку Олену Бойко, яка займалася антиукраїнською пропагандою, депортували з Росії.

Фото: прес-служба СБУ

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