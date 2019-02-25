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Підозрюють у держзраді: затримано екс-очільника Генштабу Заману

Екс-главу Генштабу Володимир Замана затримали за підозрою у державній зраді.

Підозрюють у держзраді: затримано екс-очільника Генштабу Заману

Затримання проводила військова прокуратура спільно з СБУ, пише УНН з посиланням на власні джерела.

Колишньому керівнику Генерального штабу Збройних Сил, генералу-полковнику Володимиру Замані інкримінують державну зраду.
На даний час тривають обшуки.

Читайте: Прикордонник ледь не з’їв $200 хабара під час затримання

Володимир Замана очолював Генштаб в період з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.

Раніше Факти ICTV писали, що львівську журналістку Олену Бойко, яку депортували з Росії, затримали у Харкові.

Фото: УНІАН.

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