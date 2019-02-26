Україна передала до Міжнародного кримінального суду в Гаазі докази щодо використання військовими РФ цивільного населення під час анексії Криму у 2014 році.

– Сили РФ умисно переміщували цивільне населення до об’єктів ЗСУ, знаходячись за спинами людей в момент блокування та захоплення цих об’єктів, – повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим.

Зазначається, що Росія залучила не менше тисячі осіб на десяти військових об’єктах.

– Такі “живі щити” складали чотири категорії цивільних осіб, серед яких були кримчани як з проросійськими, так і проукраїнськими поглядами, особи, яких перемістили з території РФ для участі в окупації півострову, представники “казачества” та так званої “Кримської самооборони”, – уточнили в прокуратурі.

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Відповідно до статті 8 Римського статуту, такі дії слід кваліфікувати як окремий різновид воєнних злочинів.

До слова, це вже шосте подання інформаційного повідомлення до Міжнародного кримінального суду прокуратурою АРК з 2016 року.

Нещодавно президент Петро Порошенко заявив, що в Криму знаходиться 32,5 тис. російських військових і сотні одиниць військової техніки.

Фото: Sean Gallup/Getty Images