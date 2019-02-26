Під ковпаком ФСБ кожен: як 5 років тому Росія відбирала Крим

Сьогодні Україна згадує, як у нас відібрали Крим. Саме 26 лютого 5 років тому, у Сімферополі почався велелюдний мітинг на підтримку України.

Засідання Верховної Ради автономії, де замасковані сепаратисти готували звернення до Путіна про приєднання до Росії вдалося зірвати, і активісти розійшлися по домівках, однак пізно ввечері все головне і почалося.

Спочатку ГРУшники Росії захопили приміщення Верховної Ради Криму, далі увесь півострів заполонили “ввічливі чоловічки”.

Вони немов спрут поступово захоплювали дороги, аеропорт, державні установи. Спочатку Росія вдала, що не причетна до цього, але зовсім скоро світ побачив фільм про велике повернення Криму до Росії у кращих пропагандистських традиціях російського ТБ і горду заяву Путіна про повернення Криму в російську гавань.

За 5 років окупації правозахисники нарахували півтори тисячі порушень прав людини. У кримських в’язницях незаконно утримують понад півсотні людей. Та насправді їх набагато більше, під ковпаком ФСБ кожен.

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Україна досі підраховує, скільки майна втратила через анексію, попередньо йдеться мінімум про трильйон гривень. Які рано чи пізно Росії доведеться віддавати.

До слова, раніше Факти ICTV писали про один з найтрагічніших днів Революції Гідності. 20 лютого, 5 років тому, у протистояннях на Майдані загинуло найбільше людей.

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