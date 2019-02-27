Державна прикордонна служба України затримала на Донбасі бойовика, який причетний до катастрофи малайзійського Boeing MH17.

На Донбасі співробітники Державної прикордонної служби затримали бойовика, який брав участь у діяльності незаконного збройного формування Восток і був причетний до катастрофи Boeing MH17, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Причетність затриманого до катастрофи вдалося встановити завдяки фотографії, яка зроблена на тлі уламків літака Boeing MH17.

За словами бойовика, йому було доручено охороняти уламки пасажирського літака і речові докази протягом майже двох місяців.

Він додав, що ракета, якою збили лайнер малайзійських авіаліній, випустили з підконтрольної бойовикам території.

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Чоловік добровільно приєднався до незаконних збройних формувань на Донбасі у 2014 році. Під час свого чергування на блокпостах він не раз ставав свідком знущань над цивільними.

У листопаді того ж року він втік з збройного формування і переховувався в Єнакієвому.









Прикордонники затримали причетного до катастрофи MH17 бойовика / 2 фотографии

До слова, на Донбасі бойовики викрали українського держслужбовця разом з його автомобілем.

Фото: прес-служба ДПСУ