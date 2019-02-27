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Прикордонники затримали причетного до катастрофи MH17 бойовика

Державна прикордонна служба України затримала на Донбасі бойовика, який причетний до катастрофи малайзійського Boeing MH17.

Затримання бойовика

На Донбасі співробітники Державної прикордонної служби затримали бойовика, який брав участь у діяльності незаконного збройного формування Восток і був причетний до катастрофи Boeing MH17, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Причетність затриманого до катастрофи вдалося встановити завдяки фотографії, яка зроблена на тлі уламків літака Boeing MH17.

За словами бойовика, йому було доручено охороняти уламки пасажирського літака і речові докази протягом майже двох місяців.

Він додав, що ракета, якою збили лайнер малайзійських авіаліній, випустили з підконтрольної бойовикам території.

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Чоловік добровільно приєднався до незаконних збройних формувань на Донбасі у 2014 році. Під час свого чергування на блокпостах він не раз ставав свідком знущань над цивільними.

У листопаді того ж року він втік з збройного формування і переховувався в Єнакієвому.

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Прикордонники затримали причетного до катастрофи MH17 бойовика / 2 фотографии

До слова, на Донбасі бойовики викрали українського держслужбовця разом з його автомобілем.

Фото: прес-служба ДПСУ

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