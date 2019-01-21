У 2018 році населення Китаю зросло до 1,395 млрд осіб.
Дані Національного бюро статистики говорять про те, що у 2018 році чисельність населення Китаю зросла до 1,395 млрд осіб, повідомляє Associated Press.
Минулого року населення країни збільшилося на 15,23 млн осіб, завдяки чому темп приросту населення склав 3,81%.
Наразі у Китаї на 30 млн більше чоловіків, ніж жінок.
Максимального населення країна повинна досягнути у 2029 році (1,442 млрд осіб), після чого почнеться його скорочення.
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До слова, у Китаї стратили небезпечного злочинця, якого охрестили Китайським Джеком-Різником.
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