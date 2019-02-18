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Супутникова навігація і динамічний захист: ЗСУ отримали 100 модернізованих танків

Українська армія отримала понад 100 модернізованих танків Т-64.

Супутникова навігація і динамічний захист: ЗСУ отримали 100 модернізованих танків

Харківський бронетанковий завод випустив для української армії понад 100 танків зразка 2017 року.

Танки оснащені сучасними нічними приладами спостереження. Нова техніка отримала динамічний захист, цифрові радіостанції Либідь К-2РБ, систему супутникової навігації.

Про це йдеться у прес-службі Урядового порталу.

– Українська армія стає сильнішою і здатною перемагати агресора, – йдеться у повідомленні.

Читайте: 500 танків і сотні бойових машин: Росія стягнула на Донбас техніку

До речі, біля села Тернове (Луганська область) безпілотник ОБСЄ зафіксував 33 танка бойовиків.

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