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Вибори 2019: Андрій Садовий зняв кандидатуру

Андрій Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру на виборах президента на користь Анатолія Гриценка.

Вибори 2019: Андрій Садовий зняв кандидатуру

Мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу у Києві заявив, що прийняв рішення зняти свою кандидатуру на виборах президента України на користь Анатолія Гриценка.

Він додав, що наступного тижня підпише публічну угоду з Гриценком.

За словами Садового, його мета – перемогти на парламентських і місцевих виборах.

У партії Самопоміч не засудили його рішення зняти свою кандидатуру.

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До слова, екс-посол США в Україні Джон Гербст вважає, що Росія не зможе вплинути на вибори президента.

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