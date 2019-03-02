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Порошенко доручив підвищити доплати на передовій: скільки отримають військові

З 1 квітня в Україні підвищать грошове забезпечення військових, які перебувають на передовій.

порошенко

З 1 квітня в Україні підвищать грошове забезпечення військових, які перебувають на передовій, заявив президент України Петро Порошенко під час перебування на опорному пункті українських десантників у районі проведення ООС.

– Я прийняв рішення і доручаю міністру підвищити рівень грошового забезпечення тих бійців, які знаходяться на передовій, – сказав він.

Президент зазначив, що доплату на першій лінії піднімуть на 2 тис. грн.

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– Мінімальна доплата має становити 12 тис. грн. для кожного військовослужбовця, – додав президент.

Також буде підвищена доплата на другій лінії, і її рівень буде доведений до 5,5 тис. грн.

Президент підкреслив, що українським морякам, які захищають азовське узбережжя, під час виходу в море на бойові операції потрібно підняти доплату до рівня бійців на першій лінії.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні підвищили виплати військовослужбовцям.

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