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Як проголосувати на виборах 2019 за межами України

Усі українці, які живуть за кордоном і перебувають на консульському обліку, а таких до півмільйона, автоматично потраплять до списку виборців у день виборів. Для цього лише треба заздалегідь перевірити, де ви зможете проголосувати і з якими документами.

До 8 мільйонів українців на момент президентських виборів будуть за кордоном. Це і заробітчани, і студенти, і туристи чи люди у відрядженні. Однак це зовсім не означає, що всі вони будуть позбавлені можливості проголосувати.  Все реально, якщо стати на консульський облік і подбати про свій обов’язок заздалегідь.

Перша і основна рекомендація – це бути проактивними і завчасно перевірити наявність у реєстрі виборців, дізнатися чітко, де буде ваша виборча дільниця, куди треба буде прибути з паспортом, це внутрішній, або закордонний, або службовий.

Заробітчани не надто поспішають  з кількох причин. Багато працюють нелегально. Стати на облік – значить, здолати чималу дорогу щонайменше двічі – до виборів, у той день, а якщо буде другий тур, то ще раз.

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Водночас у ЦВК гарантують, мільйонами заробітчанських голосів ніхто не скористається. І нагадують про кримінальну відповідальність за фальсифікацію виборів аж до 7 років тюрми.

До слова, Факти ICTV писали покрокову інструкцію про те, як проголосувати українцям не за місцем реєстрації.

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