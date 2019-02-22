Українські військові провели стрільби зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони біля кордону з Кримом.

Військові вперше стріляли з модернізованих зенітних ракетних комплексів Куб і Тор – ЗРК 2К12-2Д Куб і БМ9К330 Тор, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Навчання проходили на полігоні Ягорлик у Херсонській області.

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– Це дасть нам можливість формувати нові підрозділи, істотно підвищити здібності зенітно-ракетних військ і в цілому підвищити ефективність системи протиповітряної оборони, – зазначив начальник Генерального штабу, генерал Віктор Муженко.

Раніше Факти ICTV писали, що українська армія отримала понад 100 модернізованих танків Т-64.

Фото: ЗСУ