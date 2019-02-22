PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / ЗСУ провели навчання біля окупованого Криму/

ЗСУ провели навчання біля окупованого Криму

Українські військові провели стрільби зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони біля кордону з Кримом.

ЗСУ провели навчання біля окупованого Криму

Військові вперше стріляли з модернізованих зенітних ракетних комплексів Куб і Тор – ЗРК 2К12-2Д Куб і БМ9К330 Тор, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Навчання проходили на полігоні Ягорлик у Херсонській області.

Читайте: До атаки РФ на Азові готові: ЗСУ провели масштабні навчання

– Це дасть нам можливість формувати нові підрозділи, істотно підвищити здібності зенітно-ракетних військ і в цілому підвищити ефективність системи протиповітряної оборони, – зазначив начальник Генерального штабу, генерал Віктор Муженко.

Раніше Факти ICTV писали, що українська армія отримала понад 100 модернізованих танків Т-64.

Фото: ЗСУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Модернізований танк Т-64: характеристики нових приладів і захист у
Армію посилять модернізовані ЗРК Куб і Тор
ПВК Вагнера набирає людей в Криму для відправки в Судан – СБУ
Майданчик для ракет РФ: Порошенко розповів, скільки військових і техніки у Криму
Анексія Криму: підсумки п’ятирічної окупації
Стовп диму над Сімферополем – горить завод пластмас
Краще Градів. Україна запускає серійне виробництво РСЗВ Верба
Три кроки до повернення Криму
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка