Українські військові провели стрільби зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони біля кордону з Кримом.
Військові вперше стріляли з модернізованих зенітних ракетних комплексів Куб і Тор – ЗРК 2К12-2Д Куб і БМ9К330 Тор, повідомляє
прес-служба Генштабу ЗСУ.
Навчання проходили на полігоні Ягорлик у Херсонській області.
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– Це дасть нам можливість формувати нові підрозділи, істотно підвищити здібності зенітно-ракетних військ і в цілому підвищити ефективність системи протиповітряної оборони, – зазначив начальник Генерального штабу, генерал Віктор Муженко.
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Раніше Факти ICTV писали, що українська армія отримала понад 100 модернізованих
танків Т-64.
Фото: ЗСУ
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