Президент України Петро Порошенко розповів, що у 2019 році у ЗСУ сформують перші штатні підрозділи й озброять новими системами.
Про формування та озброєнні перших штатних підрозділів президент Петро Порошенко заявив на оперативно-стратегічних зборах з керівництвом ВСУ.
– Триває оснащення військових частин сучасними безпілотними літальними апаратами, відбувається модернізація реактивних систем залпового вогню Град, Смерч. Завершилося випробування модернізованих зенітно-ракетних комплексів Куб, Тор, – розповів Порошенко.
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Він додав, що підприємства ВПК почали випускати модернізовані танки Т-64, БТР-3, БТР-4, бойові машини піхоти.
Раніше Порошенко заявив про загрозу повномасштабної війни з Росією.
Фото: АП.
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