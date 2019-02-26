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У 2019 Україна сформує підрозділи, озброєні новими системами

Президент України Петро Порошенко розповів, що у 2019 році у ЗСУ сформують перші штатні підрозділи й озброять новими системами.

У 2019 Україна сформує підрозділи, озброєні новими системами

Про формування та озброєнні перших штатних підрозділів президент Петро Порошенко заявив на оперативно-стратегічних зборах з керівництвом ВСУ.

– Триває оснащення військових частин сучасними безпілотними літальними апаратами, відбувається модернізація реактивних систем залпового вогню Град, Смерч. Завершилося випробування модернізованих зенітно-ракетних комплексів Куб, Тор, – розповів Порошенко.

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Він додав, що підприємства ВПК почали випускати модернізовані танки Т-64, БТР-3, БТР-4, бойові машини піхоти.

Раніше Порошенко заявив про загрозу повномасштабної війни з Росією.

Фото: АП.

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