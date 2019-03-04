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У Черкасах застрелили директора агропідприємства

Директора кількох великих агропідприємств Володимира Сотнікова застрелили у власній квартирі на Черкащині.

У Черкасах застрелили директора агропідприємства

39-річний чоловік убитий кількома пострілами з вогнепальної зброї у власній квартирі в мікрорайоні Митниця у Черкасах.

Про це повідомляють в прес-службі Головного управління Національної поліції у Черкаській області.

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Деталі злочину поки не повідомляються, на місці працюють слідчо-оперативні групи Черкаського відділу поліції і ГУНП. За даними ЗМІ, вбитим виявився Володимир Сотніков.

– У минулому році Володимир Сотніков повідомляв про спробу рейдерського захоплення полів, яке обробляло одне з його підприємств.  Рейдерів пов’язують із депутатом Черкаської облради, – пишуть місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, у Києві підозрюваний у вбивстві чоловік прикинувся мертвим після скоєння злочину, а після втік в одязі жертви.

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