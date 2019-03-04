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В Черкассах застрелили директора агропредприятия

Директора нескольких крупных агропредприятий Владимира Сотникова застрелили в собственной квартире на Черкасщине.

В Черкассах застрелили директора агропредприятия

39-летний мужчина убит несколькими выстрелами из огнестрельного оружия в собственной квартире в микрорайоне Таможня в Черкассах.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

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Детали преступления пока не сообщаются, на месте работают следственно-оперативные группы Черкасского отдела полиции и ГУНП. По данным СМИ, убитым оказался Владимир Сотников.

– В прошлом году Владимир Сотников сообщал о попытке рейдерского захвата полей, которое обрабатывало одно из его предприятий. Рейдеров связывают с депутатом Черкасского облсовета, – пишут местные СМИ.

Напомним, в Киеве подозреваемый в убийстве мужчина притворился мертвым после совершения преступления, а после сбежал в одежде жертвы.

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