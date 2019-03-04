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Порошенко підписав указ про звільнення Гладковського

Президент Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади заступника секретаря РНБО і голови міжвідомчої комісії з політики ВТС та експортного контролю.

Олег Гладковський

Глава держави звільнив сьогодні Олега Гладковського, прізвище якого фігурує в скандальному розслідуванні Bihus.Info про розкрадання в оборонному секторі.

– Сьогодні зранку перед відльотом до Миколаєва підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО, – написав Порошенко у Twitter.

За його словами, Гладковського також звільнено з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Читайте: Це маніпуляції. Укроборонпром відреагував на звинувачення в розкраданні

Нагадаємо, журналісти з команди BIHUS.info опублікували розслідування, в якому розповіли про розкрадання в оборонному секторі.  Зокрема, мова йде про сина Олега Гладковського – Ігоря Гладковського, який нібито організував контрабанду запчастин з РФ. Факти ICTV зібрали все, що про це відомо.

Фото: ua1.com.ua

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