Романа Насірова зареєстрували кандидатом на виборах 2019 як самовисуванця.

Роман Насіров офіційно братиме участь у президентських перегонах. Екс-главу Державної фіскальної служби як кандидата на виборах зареєструвала ЦВК 21 січня.

Насіров намагатиметься стати президентом України як самовисуванець, пише Інтерфакс-Україна.

Крім екс-глави ДФС, до списку офіційних кандидатів в президенти внесли нардепа Олександра Шевченка, який представляє партію Укроп. Таким чином, у передвиборній кампанії вже візьмуть участь 12 осіб.

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Нагадаємо, Насірова затримали 2 березня 2017 року через підозру в отриманні подвійного громадянства.

Після арешту главу ДФС звинуватили у тому, що його дії принесли країні збитки в розмірі 2 млрд грн.

Після звинувачень його здоров’я не витримало і чиновник потрапив до лікарні Феофанія, де йому поставили діагноз інфаркт міокарда.

16 березня за Насірова внесли заставу у розмірі 100 млн грн, яку йому призначив суд.

11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва прийняв рішення щодо поновлення Насірова на посаді глави ДФС. Причина – наявність подвійного громадянства у Насірова так і не довели.

Кабінет міністрів України оскаржив рішення щодо поновлення його на посаді.