Романа Насірова зареєстрували кандидатом на виборах 2019 як самовисуванця.
Роман Насіров офіційно братиме участь у президентських перегонах. Екс-главу Державної фіскальної служби як кандидата на виборах зареєструвала ЦВК 21 січня.
Насіров намагатиметься стати президентом України як самовисуванець, пише Інтерфакс-Україна.
Крім екс-глави ДФС, до списку офіційних кандидатів в президенти внесли нардепа Олександра Шевченка, який представляє партію Укроп. Таким чином, у передвиборній кампанії вже візьмуть участь 12 осіб.
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Нагадаємо, Насірова затримали 2 березня 2017 року через підозру в отриманні подвійного громадянства.
Після арешту главу ДФС звинуватили у тому, що його дії принесли країні збитки в розмірі 2 млрд грн.
Після звинувачень його здоров’я не витримало і чиновник потрапив до лікарні Феофанія, де йому поставили діагноз інфаркт міокарда.
16 березня за Насірова внесли заставу у розмірі 100 млн грн, яку йому призначив суд.
11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва прийняв рішення щодо поновлення Насірова на посаді глави ДФС. Причина – наявність подвійного громадянства у Насірова так і не довели.
Кабінет міністрів України оскаржив рішення щодо поновлення його на посаді.