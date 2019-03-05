В Укроборонпромі заявили, що інформація про капітальний ремонт двох літаків Ан-26 – це прояв заангажованої журналістики.

У дежконцерні Укроборонпром заявили, що в розслідуванні відносно капітального ремонту літаків Ан-26 є ознаки маніпуляцій і заангажованою журналістики.

Згідно з оприлюдненим коментарем, автори сюжету вирішили не приводити точку зору концерну, яка була надана у відповідь на їхній запит.

В Укроборонпромі додали, що інформація щодо семиразового завищення ціни на прилади для літаків некоректна.

– У договорі з іноземним замовником була передбачена установка на два літаки комплектів висотомірів по три прилади в кожному. Згідно з умовами договору зазначені прилади повинні були бути замінені на нові, виготовлені не пізніше 2015 року, – йдеться у повідомленні.

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В українських авіапідприємств не було потрібних приладів в наявності, а тому Укроборонпрому довелося звернутися в компанію ТОВ АН-Сервіс, яка погодилася поставити необхідні комплектуючі.

Інших випадків постачання подібних приладів в Україну не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про те, що Укроборонпром в 7 разів переплатив за запчастини до літаків Ан-26 за допомогою Ігоря і Олега Гладковських.