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Факти / Україна

Скандал із розкраданням в оборонці: хто і як наживається на війні

Цього тижня журналісти оприлюднили масштабну схему розкрадання бюджетних грошей для армії, що викликало неабиякий резонанс в Україні. Адже в оборудках спливли прізвища високопосадовців.

Скандал із розкраданням в оборонці: хто і як наживається на війні

Як стверджує один з авторів розслідування Денис, схема полягала в постачанні контрабандних російських деталей для військової техніки. Підприємства Укроборонпрому купували їх через фірми-прокладки за цінами, завищеними в кілька разів. А налагодив такий бізнес разом з партнерами начебто син першого заступника секретаря РНБО  Ігор Гладковський.

У схемі були задіяні такого ж юного віку друг Гладковського Віталій Жуков і бізнесмен Андрій Рогоза, який і раніше заробляв на сумнівних оборонних контрактах.

Щонайменше 3 бронетанкових заводи України перераховували бюджетні гроші за контрабандні запчастини фірмам-прокладкам. Керівництво Укроборонпрому, на переконання журналістів, теж було у темі. Але гендиректор концерну звинувачення відкинув.

Безпідставними назвав звинувачення і Гладковський молодший, пообіцявши позиватись до суду на журналістів. А його батько навіть звернувся до НАБУ й ГПУ з проханням перевірити факти, наведені в цьому розслідуванні.

Шквал емоцій і заяв викликала гучна справа і в парламенті. Рада розділилася на нардепів, які вимагали покарати винних, і тих, хто піддав сумніву наведені факти.

Для перевірки інформації нардепи навіть ухвалили постанову про розслідування можливих зловживань в Укроборонпромі. Відреагував на скандал і президент.

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Як з’ясувалося, НАБУ ще з 2015-го розслідує оборудки в оборонці. Але де результати? Артем Ситник пообіцяв трохи пізніше про них повідомити. Та в депутатів закралась підозра, що просто нічого коментувати.

Попередньо встановлено, що державі завдано шкоди на 22 мільйони гривень. Але ще перевіряються 30 підприємств.

Якщо б контрабанда запчастин з країни-агресора була на користь українській армії – то це одна справа. Але деталі надходили часто вживані, майже металобрухт.

Водночас у фігурантів скандалу чимало запитань – у тому числі до джерел, на які посилаються журналісти. Адже основну інформацію про незаконну діяльність оборонних заводів вони взяли з анонімного листа, відправленого з одноразової електронної пошти.

До слова, 6 березня відбудеться засідання Ради національної безпеки щодо розгляду питання діяльності й реформування Укроборонпрому.

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