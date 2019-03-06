Генштаб готується до нападу з трьох напрямків: півночі, сходу та півдня.

Ударні з’єднання на базі військових частин Збройних сил РФ, які розташовані біля кордону з Україною, майже сформовані.

Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, пише УНІАН.

За його словами, ця військова сила разом з військовими частинами спецпризначення плануються Росією як основа для вторгнення в Україну.

Муженко підкреслив, що Генштаб готується до нападу з трьох напрямків: півночі, сходу та півдня.

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За його словами, стратегічною перевагою України є мобільність, адаптивність та автономність ЗСУ, а також фактор “рідної землі”.

Як повідомлялося, у Генштабі заявили про створення планів протидії спецпідрозділам РФ на Донбасі.

Фото: Міноборони РФ