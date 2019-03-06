Генштаб готовится к нападению с трех направлений: севера, востока и юга.
Ударные соединения на базе воинских частей Вооруженных сил РФ, расположенных у границы с Украиной, почти сформированы.
Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, пишет УНИАН.
По его словам, эта военная сила вместе с военными частями спецназначения планируются Россией как основа для вторжения в Украину.
Муженко подчеркнул, что Генштаб готовится к нападению с трех направлений: севера, востока и юга.
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По его словам, стратегическим преимуществом Украины является мобильность, адаптивность и автономность ВСУ, а также фактор “родной земли”.
Как сообщалось, в Генштабе заявили о создании планов противодействия спецподразделениям РФ на Донбассе.
Фото: Минобороны РФ