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Факты / Украина

РФ почти сформировала силы для вторжения в Украину с трех направлений – Муженко

Генштаб готовится к нападению с трех направлений: севера, востока и юга.

РФ почти сформировала силы для вторжения в Украину с трех направлений – Муженко

Ударные соединения на базе воинских частей Вооруженных сил РФ, расположенных у границы с Украиной, почти сформированы.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, пишет УНИАН.

По его словам, эта военная сила вместе с военными частями спецназначения планируются Россией как основа для вторжения в Украину.

Муженко подчеркнул, что Генштаб готовится к нападению с трех направлений: севера, востока и юга.

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По его словам, стратегическим преимуществом Украины является мобильность, адаптивность и автономность ВСУ, а также фактор “родной земли”.

Как сообщалось, в Генштабе заявили о создании планов противодействия спецподразделениям РФ на Донбассе.

Фото: Минобороны РФ

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