5 березня у Дніпровському районі столиці в автомобілі Mercedes застрелили потерпілого у справі “діамантових прокурорів” Сергія Кисельова, повідомляють ЗМІ.

Застреленим 5 березня у Дніпровському районі столиці в автомобілі Mercedes чоловіком виявився бізнесмен Сергій Кисельов.

За словами екс-заступника генрокурора Давида Сакварелідзе, убитий проходив у справі “діамантових прокурорів” як головний свідок.

Також те, що убитим у Києві чоловіком є Кисельов, підтверджує джерело Української правди в МВС.

Поліція поки офіційно не робила заяв стосовно особи застреленої людини в Дніпровському районі Києва.

Зі свого боку, екс-заступник генпрокурора Віталій Касько не зміг ні підтвердити, ні спростувати убивство Кисельова та уточнив, що бізнесмен є потерпілим у справі “діамантових прокурорів”.

Читайте: У Черкасах застрелили директора агропідприємства









Убито свідка у справі “діамантових прокурорів”. Хто такий Сергій Кисельов / 2 фотографии

Справа “діамантових прокурорів” та хто такий Сергій Кисельов

2010 рік. У власника ювелірного заводу Агат Сергія Кисельова пройшли обшуки, які завершилися вилученням у нього діамантів. Згодом дорогоцінності “загубилися”.

Як писали ЗМІ, правоохоронці зацікавилися Кисельовим нібито через підозру в тому, що бізнесмен нібито виготовляв і збував підроблені діаманти. Сам Кисельов звинувачення відкидав, називаючи обшуки у себе тиском правоохоронців з метою “вибити” собі частку.

Липень 2015. Першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця затримують через підозру в отриманні хабара розміром 3 млн гривень.

Під час обшуків окрім зброї та готівки у них знаходять дорогоцінності, у тому числі 65 діамантів. Так вони отримали свої прізвиська.

Жовтень 2015. Бізнесмен Сергій Кисельов заявив, що впізнав у вилучених алмазах свої дорогоцінності, через що було відкрито кримінальну справу.

Як повідомлялося, близько 12.10 у Києві на вул. Флоренції, 9 невідомий чоловік здійснив кілька пострілів у чоловіка в авто.

Фото: KyivOperativ