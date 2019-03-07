PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Мураєв зняв свою кандидатуру з виборів президента

Лідер партії Наші Євген Мураєв вирішив відмовитися від участі у виборах президента України.

Мураєв зняв свою кандидатуру з виборів президента

Лідер партії Наші Євген Мураєв прийняв рішення зняти свою кандидатуру на користь народного депутата Олександра Вілкула.

Крім того, партія Наші планує об’єднатися з Опозиційним блоком. Об’єднавчий з’їзд повинен відбутися найближчим часом.

Нову партію очолюватиме також Мураєв.

За словами Вілкула, у випадку його перемоги на виборах, він рекомендуватиме Мураєва на пост прем’єр-міністра.

Читайте: Коли вибори в Україні 2019

До слова, представник політичної партії Воїни АТО Сергій Кривонос вирішив відмовитися від участі у виборах президента України.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дерев’янко пропонує запровадити голосування на виборах через Інтернет або пошту
Остання можливість для кандидатів створити коаліцію під вибори
Андрій Садовий – лідер партії Самопоміч та чинний мер Львова
Одному з кандидатів у президенти пропонували 5 млн грн за зняття з виборів
Сергій Кривонос знімає свою кандидатуру з президентських виборів
Хто виграє вибори президента України – букмекери
Вибори президента України: повний список кандидатів
Коли в Україні парламентські вибори
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка