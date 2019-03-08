Уляна Супрун не приймає вітань з 8 Березня, бо дарування букетів та цукерок або ж підкреслене виявлення особливої уваги та турботи не допомагає жінкам у боротьбі за свої права.

Святкування 8 Березня відкидає назад всі успіхи, яких вдалося досягти під час багаторічної боротьби за гендерну рівність.

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона зазначила, що у світі досі є проблеми з рівною оплатою праці. Жінки все ще стають свідками сексизму в інформаційному просторі та жертвами насильства в сім’ї, про яке навіть бояться говорити.

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Уляна Супрун також додала, що сьогодні роль жінки багато людей бачить передусім як виконання хатніх обов’язків та догляд за дітьми.

Крім того, навіть вона стикається з сексизмом на своїй посаді.

На думку Супрун, характер і здібності людини залежать від зусиль над собою, пріоритетів, цінностей та цілей, які вона собі ставить, а зовсім не від статі.

Раніше Факти ICTV писали про найбезглуздіші подарунки на 8 Березня.