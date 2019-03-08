Ульяна Супрун не принимает поздравлений с 8 Марта, потому что дарение букетов и конфет или подчеркнутое выявление особого внимания и заботы не помогает женщинам в борьбе за свои права.

Празднование 8 Марта отбрасывает назад все успехи, которых удалось достичь во время многолетней борьбы за гендерное равенство.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отметила, что в мире до сих пор есть проблемы с равной оплатой труда. Женщины все еще становятся свидетелями сексизма в информационном пространстве и жертвами насилия в семье, о котором даже боятся говорить.

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Ульяна Супрун также добавила, что сегодня роль женщины много людей видит прежде всего как выполнение домашних обязанностей и уход за детьми.

Кроме того, даже она сталкивается с сексизмом на своей должности.

По мнению Супрун, характер и способности человека зависят от усилий над собой, приоритетов, ценностей и целей, которые он перед собой ставит, а совсем не от пола.

Ранее Факты ICTV писали о самых дурацких подарках на 8 Марта.