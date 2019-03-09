Сьогодні, 9 березня, в Україні святкують 205-у річницю від дня народження поета Тараса Шевченка.
Біографія
Тарас Григорович Шевченко – український поет і художник, громадський діяч. Він народився 9 березня 1814 в селі Моринці на Черкащині.
Його батьки померли до того, як йому виповнилося 12 років і після цього почалася важке кочове життя. Спочатку Тарас прислужував у дяка-вчителя, де вивчився грамоті. Потім у дяків-малярів – там він познайомився з елементарними прийомами малювання.
У 24-річному віці його викупили з кріпацтва за серйозну суму (еквівалент 45 кг срібла). Незабаром став студентом Академії мистецтв.
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Весь цей час Шевченко писав вірші і до 1840 року випустив перший Кобзар.
Після закінчення в 1844 році Академії мистецтв він повертається в Україну, в Києві працює художником у Київській тимчасовій комісії з питань розгляду старих актів. В цей же період Шевченко знайомиться з Костомаровим, формуються його політичні погляди. Він вступає в Кирило-Мефодіївське товариство.
У березні 1847 року поета заарештовують і відправляють на заслання до Орську, де він повинен служити солдатом. Крім того, Микола I своїм указом заборонив йому писати і малювати.
У 1857 році Шевченко повертається із заслання. Поет живе в Москві і Петербурзі. У 1859 році приїжджає в Україну, але знаходиться під наглядом поліції, постійне проживання в Україні йому заборонено.
Помер видатний Шевченка 10 березня 1861 року. Похований він був спочатку в Петербурзі, проте в тому ж році він був перепохований на Чернечій горі біля Канева.
Найкращі твори
Шевченко відомий, як художник. Спадщина налічує понад 800 творів.
Але більше Шевченко відомий як поет вкраїнськго народу. Перша збірка віршів вийшла в 1840 році з назвою Кобзар.
У 1844 році написав гостро політичну поему Сон (У всякого своя доля), ставши на шлях безкомпромісної боротьби проти самодержавної системи тодішньої Російської Імперії.
Також до політичної поезії відноситься поема І мертвим, і живим…, яка зараз входить до шкільної програми.
У 1845 році він написав Заповіт. Вірш мав і має великий вплив на українську культуру, зокрема, був покладений в основу музичних творів ряду композиторів, активно використовується в культурному житті, переведені на більш 150 мов народів світу.
У період арешту й заслання, в 1847 році, Шевченко написав найвідоміший Садок вишневий коло хати…
Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдут,
Співають ідучі дівчата,
А матері вечерять ждуть.
Сем’я вечеря коло хати,
Вечірня зіронька встає.
Дочка вечерять подає,
А мати хоче научати,
Так соловейко не дає.
Поклала мати коло хати
Маленьких діточок своих;
Сама заснула коло їх.
Затихло все, тілько дівчата
Та соловейко не затих.
Серед відомих поем – Наймичка, Кавказ, Катерина, Гайдамаки.
Нагадаємо, найбільшу стародавню колекцію Кобзарів в Київській області показали з нагоди Дня народження Тараса Шевченка.