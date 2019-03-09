Сьогодні, 9 березня, в Україні святкують 205-у річницю від дня народження поета Тараса Шевченка.

Біографія

Тарас Григорович Шевченко – український поет і художник, громадський діяч. Він народився 9 березня 1814 в селі Моринці на Черкащині.

Його батьки померли до того, як йому виповнилося 12 років і після цього почалася важке кочове життя. Спочатку Тарас прислужував у дяка-вчителя, де вивчився грамоті. Потім у дяків-малярів – там він познайомився з елементарними прийомами малювання.

У 24-річному віці його викупили з кріпацтва за серйозну суму (еквівалент 45 кг срібла). Незабаром став студентом Академії мистецтв.

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Весь цей час Шевченко писав вірші і до 1840 року випустив перший Кобзар.

Після закінчення в 1844 році Академії мистецтв він повертається в Україну, в Києві працює художником у Київській тимчасовій комісії з питань розгляду старих актів. В цей же період Шевченко знайомиться з Костомаровим, формуються його політичні погляди. Він вступає в Кирило-Мефодіївське товариство.

У березні 1847 року поета заарештовують і відправляють на заслання до Орську, де він повинен служити солдатом. Крім того, Микола I своїм указом заборонив йому писати і малювати.

У 1857 році Шевченко повертається із заслання. Поет живе в Москві і Петербурзі. У 1859 році приїжджає в Україну, але знаходиться під наглядом поліції, постійне проживання в Україні йому заборонено.

Помер видатний Шевченка 10 березня 1861 року. Похований він був спочатку в Петербурзі, проте в тому ж році він був перепохований на Чернечій горі біля Канева.

Найкращі твори

Шевченко відомий, як художник. Спадщина налічує понад 800 творів.





















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Але більше Шевченко відомий як поет вкраїнськго народу. Перша збірка віршів вийшла в 1840 році з назвою Кобзар.

У 1844 році написав гостро політичну поему Сон (У всякого своя доля), ставши на шлях безкомпромісної боротьби проти самодержавної системи тодішньої Російської Імперії.

Також до політичної поезії відноситься поема І мертвим, і живим…, яка зараз входить до шкільної програми.

У 1845 році він написав Заповіт. Вірш мав і має великий вплив на українську культуру, зокрема, був покладений в основу музичних творів ряду композиторів, активно використовується в культурному житті, переведені на більш 150 мов народів світу.

У період арешту й заслання, в 1847 році, Шевченко написав найвідоміший Садок вишневий коло хати…

Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть,

Плугатарі з плугами йдут,

Співають ідучі дівчата,

А матері вечерять ждуть.

Сем’я вечеря коло хати,

Вечірня зіронька встає.

Дочка вечерять подає,

А мати хоче научати,

Так соловейко не дає.

Поклала мати коло хати

Маленьких діточок своих;

Сама заснула коло їх.

Затихло все, тілько дівчата

Та соловейко не затих.

Серед відомих поем – Наймичка, Кавказ, Катерина, Гайдамаки.

Нагадаємо, найбільшу стародавню колекцію Кобзарів в Київській області показали з нагоди Дня народження Тараса Шевченка.