Комітет постійних представників країн ЄС затвердив пакет санкцій проти росіян, яких вважають причетними до агресії у Керченській протоці.

Посли ЄС ввели персональні санкції проти 8 громадян Росії, які причетні до захоплення 24 українських моряків у Керченській протоці.

Про це у Twitter написав кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

Також продовжено персональні санкції проти 163 осіб і 44 юридичних осіб в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу. Ці санкції повинні були завершитися 15 березня.

Президент України Петро Порошенко схвально відреагував на таке рішення ЄС:

– Вітаю рішення Комітету постійних представників ЄС запустити новий “азовський пакет” санкцій щодо Росії за відкритий і нахабний акт збройної агресії проти українських моряків і кораблів у Чорному морі і Керченській протоці.

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Нагадаємо, що 18 лютого рада міністрів закордонних справ країн Євросоюзу ухвалила пакет санкцій проти Росії через агресію у Керченській протоці.