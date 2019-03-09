В Італії вважають санкції проти Росії неефективними, заявив прем’єр-міністр країни.

Італія робить усе можливе, щоб зняти санкції Заходу проти Росії через анексію Криму.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте.

За його словами, правлячі партії в Римі називають обмежувальні заходи проти Росії неефективними. Також санкції шкодять самій Італії, стверджує Конте.

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При цьому прем’єр додав, що санкції “не повинні ставати самоціллю”.

Нагадаємо, в ЄС затвердили новий пакет санкцій проти росіян, яких вважають причетними до агресії у Керченській протоці.