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Дві хвилі заморозків і лише потім весна: коли в Україну прийде тепло

Справжня весна в Україну прийде після 25 березня.

погода в Украине

Перед тим, як остаточно прийде тепло, на Україну чекає дві хвилі похолодання. Тож українцям до 25 березня ще доведеться пережити нічні заморозки.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

– На Євдокію, 14 березня, очікуються нічні морози -3 … -4. Євдокія у нас буде холодна, чекати ранньої теплої весни не варто, – зазначив Горбань.

Друга хвиля похолодання прийде 21-23 березня. І тільки після цього зима нарешті відступить і українці зустрінуть справжню весну.

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До речі, перед цим синоптики стверджували, що весна в Україну прийде не раніше квітня, десь з числа восьмого.

Джерело: Обозреватель

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