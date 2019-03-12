Справжня весна в Україну прийде після 25 березня.

Перед тим, як остаточно прийде тепло, на Україну чекає дві хвилі похолодання. Тож українцям до 25 березня ще доведеться пережити нічні заморозки.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань.

– На Євдокію, 14 березня, очікуються нічні морози -3 … -4. Євдокія у нас буде холодна, чекати ранньої теплої весни не варто, – зазначив Горбань.

Друга хвиля похолодання прийде 21-23 березня. І тільки після цього зима нарешті відступить і українці зустрінуть справжню весну.

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До речі, перед цим синоптики стверджували, що весна в Україну прийде не раніше квітня, десь з числа восьмого.