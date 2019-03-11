З початку виборчого сезону в Україні правоохоронці зафіксували майже три тисячі повідомлень про порушення.

З початку передвиборчої кампанії на виборах 2019 зафіксовано 2786 повідомлень про порушення, які стосуються виборчого процесу.

Про це на брифінгу про розслідування порушень виборчого законодавства повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе, передає кореспондент РБК-Україна.

Було складено 517 адмінпротоколів, а слідчими розпочато 142 кримінальні провадження, які пов’язані з порушенням прав і свобод громадян. Найбільше правопорушень зафіксовано у Києві.

– Найбільше кримінальних проваджень зареєстровано у місті Києві. 63 провадження з усього числа відкрито через порушення виборчих прав, – додав він.

22 особам повідомлено про підозру.

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До речі, на даху будівлі по вулиці Білоруській, де знаходиться офіс кандидата у президенти Володимира Зеленського, знайшли невідому коробку. У ній була прослушка.