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На Донбасі загинув 21-річний військовий зі Львівської області

На Донбасі загинув 21-річний військовий 128-ї гірничо-штурмової бригади Богдан Слобода.

На Донбасі загинув 21-річний військовий зі Львівської області

На Донбасі загинув 21-річний військовий 128-ї гірничо-штурмової бригади Богдан Слобода, повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Слобода народився 13 травня 1997 року в Новоярівську (Львівська обалсть). Навчався в Шклівській ЗОШ І-ІІІ ступеня.

У 2014 році пішов вчитися в Академію сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного.

Читайте: Під Луганськом зафіксували 33 танки бойовиків

Після закінчення проходив службу за контрактом в 128-й гірничо-штурмовій бригаді.

Нагадаємо, 22 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил загинув 22-літній військовий з Миколаївської області Віталій Нароженко.

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