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Тарута об’єднався з командою Тимошенко

Кандидат у президенти Сергій Тарута прийняв рішення об’єднатися з командою кандидата у президенти Юлії Тимошенко.

Тарута і Тимошенко

Кандидат у президенти Сергій Тарута заявив, що об’єднується з командою кандидата у президенти Юлії Тимошенко.

За його словами, об’єднана команда працюватиме для того, аби підтримувати Тимошенко.

Тарута додав, що його прізвище залишатиметься у бюлетені, проте його робота буде направлена на перемогу Тимошенко.

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Тимошенко також заявила, що їхні з Тарутою програми співпадають приблизно на 80%.

До слова, Канада збирається виділити Україні гроші, аби допомогти у боротьбі з пропагандою під час виборів.

Фото: Батьківщина

Джерело: Інтерфакс-Україна

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