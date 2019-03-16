Кандидат в президенты Сергей Тарута принял решение объединиться с командой кандидата в президенты Юлии Тимошенко.
Кандидат в президенты Сергей Тарута заявил, что объединяется с командой кандидата в президенты Юлии Тимошенко.
По его словам, объединенная команда будет работать для того, чтобы поддерживать Тимошенко.
Тарута добавил, что его фамилия будет оставаться в бюллетене, однако его работа будет направлена на победу Тимошенко.
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Тимошенко также заявила, что их с Тарутой программы совпадают примерно на 80%.
К слову, Канада собирается выделить Украине деньги, чтобы помочь в борьбе с пропагандой во время выборов.
Фото: Батьківщина
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