Вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року. Факти ICTV публікують повний список кандидатів на пост глави держави.

Кандидати на президентські вибори 2019 року в Україні подати документи могли до 3 лютого.

8 лютого на вибори президента України Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидата.

До 7 березня у них є можливість зняти свою кандидатуру і забрати заставу. 8 березня ЦВК представить список кандидатів, якіх українці побачать в бюлетенях.

Повний список кандидатів на президентські вибори 2019 в Україні:

Андрій Садовий (Об’єднання Самопоміч). Зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка. Віталій Скоцик (Самовисуванець) Олександр Ващенко (Самовисуванець) Ігор Шевченко (Самовисуванець) Сергій Каплін (Самовисуванець) Валентин Наливайченко (Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка Справедливість) Олександр Вілкул (Опозиційний блок – Партія миру і розвитку) Юлія Тимошенко (Партія Батьківщина) Олександр Данилюк (Самовисуванець) Сергій Тарута (Партія Основа) Ілля Ківа (Соціалістична партія України) Євген Мураєв (Партія Наші) Анатолій Гриценко (Громадянська позиція) Юлія Литвиненко (Самовисуванець) Юрій Тимошенко (Самовисуванець) Василь Журавльов (Партія Стабільність) Віктор Кривенко (Народний рух України) Андрій Новак (Партія Патріот) Петро Порошенко Сергій Носенко (Самовисуванець) Інна Богословська (Самовисуванець) Руслан Кошулинський (Всеукраїнське об’єднання Свобода) Олександр Мороз (Соціалістична партія) Аркадій Корнацький (Самовисуванець) Роман Насіров (Самовисуванець) Юрій Бойко (Самовисуванець) Олег Ляшко Олександр Шевченко (Партія УКРОП) Дмитро Добродомов (Партія Народний контроль) Володимир Зеленський (Партія Слуга народу) Микола Габер (Самовисуванець) Віктор Бондар (Партія Відродження) Юрій Кармазін (Самовисуванець) Руслан Ригованов (Самовисуванець) Роман Безсмертний (Самовисуванець) Віталій Купрій (Самовисуванець) Геннадій Балашов (Партія 5.10) Ольга Богомолець (Самовисуванець) Ігор Смешко (Самовисуванець) Володимир Петров (Самовисуванець) Юрій Дерев’янко (Партія Воля) Сергій Кривонос (Партія Воїни АТО) Олександр Соловйов (Партія Розумна сила) Дмитро Гнап (Партія Сила людей). Зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка.

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