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Юрій Бойко – кандидат у президенти України

Факти ICTV – про біографію Юрія Бойка, його передвиборчу програму та декларації.

Юрій Бойко – кандидат у президенти України

Вибори президента – подія, яка відкриє нову сторінку в історії України. Цьогоріч вибори відбудуться 31 березня. ЦВК зареєструвала рекордну кількість кандидатів – 44, проте шестеро з них уже зняли свої кандидатури.

Хто такий Юрій Бойко?

Юрій Бойко (60 років) – український політик, народний депутат України 6-го і 8-го скликань, Герой України. Народився у місті Горлівка Донецької області.

Освіта: Московський хіміко-технологічний інститут, спеціальність: хімік-технолог, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, спеціальність: інженер-економіст.

Сімейний стан: одружений, виховує шістьох дітей.

Розпочав кар’єру з професії майстра на хімічному заводі, згодом став його генеральним директором. Опісля займав керівні посади в інших установах.

Політичний шлях Юрія розпочався зі вступу до партії Трудова Україна. У 2002 році – голова НАК Нафтогаз України. У 2003 році став міністром палива і енергетики. З 2005 року – голова Республіканської партії України. З 2007 Народний депутат України 6-го скликання від Партії регіонів.

У 2012 році віце-прем’єр-міністр України, а через два роки виконувач обов’язків віце-прем’єр-міністра. У 2014 був кандидатом у президенти, потім очолив Опозиційний блок. У 2018  став кандидатом у президенти від об’єднання Опозиційна платформа – За життя. Проте, ЦВК зареєструвала Юрія Бойка як самовисуванця.

Політична програма

  • Припинення війни на Донбасі шляхом переговорів, подолання протиріч з Росією.
  • Побудова сучасної економіки, подолання бідності, розвиток високих технологій, підтримка національного виробника, розвиток підприємництва.
  • Створення нових робочих місць, зменшення безробіття, повернення трудових мігрантів у країну.
  • Збільшення видобутку вітчизняного вугілля, газу та розвиток енергетики.
  • Підтримка сільського господарства, боротьба з рейдерством, зниження податків, встановлення справедливої системи оподаткування.
  • Встановлення справедливих тарифів, встановлення гідних зарплат та пенсій, забезпечення соціальної допомоги, доступних субсидій.
  • Забезпечення доступної та якісної медицини, будівництво соціального житла.
  • Повернення вільного доступу до соціальних мереж та інформаційних ресурсів.

Що декларує Бойко?

Нерухомість  – квартира у Києві (37 м²), квартира у місті Рубіжне, земельні ділянки у Київській та Донецькій областях (600 м² і 1952 м²). Юрій Бойко орендує офіс у Києві (25,7 м²).

Володіє двома автомобілями – Mercedes-Benz GL500 2006 року та ВАЗ 2101 1978 року. У власності дружини квартира в Росії (220,3 кв²), квартира у Києві та будинок у Київській області, сім земельних ділянок.

На банківських рахунках Юрія Бойка $14 тис. та 9 грн, у дружини 10 868 462 грн, $924 210,  3 321 654 руб. Разом сім’я зберігає готівкою $19 тис. 200, €17 тис. 500 і 200 тис. грн. До того ж Віра Бойко володіє ТОВ Столична нерухомість, ТОВ Фортекс і ТОВ Шпон. Серед коштовностей – картини та ювелірні вироби. За декларацією, політик  заплатив понад $245 тис. за юридичні послуги американській компанії.

Нагадаємо, що більш детально про кожного кандидата можна прочитати у спеціальному проекті Фактів ICTV про вибори 2019.

Фото: Юрій Бойко

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