Факти ICTV – про біографію Юрія Бойка, його передвиборчу програму та декларації.

Вибори президента – подія, яка відкриє нову сторінку в історії України. Цьогоріч вибори відбудуться 31 березня. ЦВК зареєструвала рекордну кількість кандидатів – 44, проте шестеро з них уже зняли свої кандидатури.

Хто такий Юрій Бойко?

Юрій Бойко (60 років) – український політик, народний депутат України 6-го і 8-го скликань, Герой України. Народився у місті Горлівка Донецької області.

Освіта: Московський хіміко-технологічний інститут, спеціальність: хімік-технолог, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, спеціальність: інженер-економіст.

Сімейний стан: одружений, виховує шістьох дітей.

Розпочав кар’єру з професії майстра на хімічному заводі, згодом став його генеральним директором. Опісля займав керівні посади в інших установах.

Політичний шлях Юрія розпочався зі вступу до партії Трудова Україна. У 2002 році – голова НАК Нафтогаз України. У 2003 році став міністром палива і енергетики. З 2005 року – голова Республіканської партії України. З 2007 Народний депутат України 6-го скликання від Партії регіонів.

У 2012 році віце-прем’єр-міністр України, а через два роки виконувач обов’язків віце-прем’єр-міністра. У 2014 був кандидатом у президенти, потім очолив Опозиційний блок. У 2018 став кандидатом у президенти від об’єднання Опозиційна платформа – За життя. Проте, ЦВК зареєструвала Юрія Бойка як самовисуванця.

Політична програма

Припинення війни на Донбасі шляхом переговорів, подолання протиріч з Росією.

Побудова сучасної економіки, подолання бідності, розвиток високих технологій, підтримка національного виробника, розвиток підприємництва.

Створення нових робочих місць, зменшення безробіття, повернення трудових мігрантів у країну.

Збільшення видобутку вітчизняного вугілля, газу та розвиток енергетики.

Підтримка сільського господарства, боротьба з рейдерством, зниження податків, встановлення справедливої системи оподаткування.

Встановлення справедливих тарифів, встановлення гідних зарплат та пенсій, забезпечення соціальної допомоги, доступних субсидій.

Забезпечення доступної та якісної медицини, будівництво соціального житла.

Повернення вільного доступу до соціальних мереж та інформаційних ресурсів.

Що декларує Бойко?

Нерухомість – квартира у Києві (37 м²), квартира у місті Рубіжне, земельні ділянки у Київській та Донецькій областях (600 м² і 1952 м²). Юрій Бойко орендує офіс у Києві (25,7 м²).

Володіє двома автомобілями – Mercedes-Benz GL500 2006 року та ВАЗ 2101 1978 року. У власності дружини квартира в Росії (220,3 кв²), квартира у Києві та будинок у Київській області, сім земельних ділянок.

На банківських рахунках Юрія Бойка $14 тис. та 9 грн, у дружини 10 868 462 грн, $924 210, 3 321 654 руб. Разом сім’я зберігає готівкою $19 тис. 200, €17 тис. 500 і 200 тис. грн. До того ж Віра Бойко володіє ТОВ Столична нерухомість, ТОВ Фортекс і ТОВ Шпон. Серед коштовностей – картини та ювелірні вироби. За декларацією, політик заплатив понад $245 тис. за юридичні послуги американській компанії.

Нагадаємо, що більш детально про кожного кандидата можна прочитати у спеціальному проекті Фактів ICTV про вибори 2019.

Фото: Юрій Бойко