Факты ICTV рассказывают о биографии Юрия Бойко, его предвыборной программе и декларациях.

Выборы президента – событие, которое откроет новую страницу в истории Украины. В этом году выборы состоятся 31 марта. ЦИК зарегистрировала рекордное количество кандидатов – 44, однако шестеро из них уже сняли свои кандидатуры.

Кто такой Юрий Бойко?

Юрий Бойко (60 лет) – украинский политик, народный депутат Украины 6-го и 8-го созывов, Герой Украины. Родился в городе Горловка Донецкой области.

Образование: Московский химико-технологический институт, специальность: химик-технолог, Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля, специальность: инженер-экономист.

Семейное положение: женат, воспитывает шестерых детей.

Начал карьеру с профессии мастера на химическом заводе, впоследствии стал его генеральным директором. После занимал руководящие должности в других учреждениях.

Политический путь Юрия начался с вступления в партию Трудовая Украина. В 2002 году – председатель НАК Нафтогаз Украины. В 2003 году стал министром топлива и энергетики. С 2005 года – председатель Республиканской партии Украины.

С 2007 Народный депутат Украины 6-го созыва от Партии регионов. В 2012 году вице-премьер-министр Украины, а через два года исполняющий обязанности вице-премьер-министра. В 2014 был кандидатом в президенты, затем возглавил Оппозиционный блок.

В 2018 стал кандидатом в президенты от объединения Оппозиционная платформа – За жизнь. Однако, ЦИК зарегистрировала Юрия Бойко как самовыдвиженца.

Политическая программа

Прекращение войны на Донбассе путем переговоров, преодоление противоречий с Россией.

Построение современной экономики, преодоление бедности, развитие высоких технологий, поддержка национального производителя, развитие предпринимательства.

Создание новых рабочих мест, уменьшение безработицы, возвращение трудовых мигрантов в страну.

Увеличение добычи отечественного угля, газа и развитие энергетики.

Поддержка сельского хозяйства, борьба с рейдерством, снижение налогов, установление справедливой системы налогообложения.

Установление справедливых тарифов, установление достойных зарплат и пенсий, обеспечение социальной помощи, доступных субсидий.

Обеспечение доступной и качественной медицины, строительство социального жилья.

Возвращение свободного доступа к социальным сетям и информационным ресурсам.

Что декларирует Бойко?

Недвижимость – квартира в Киеве (37 м²), квартира в городе Рубежное, земельные участки в Киевской и Донецкой областях (600 м² и 1952 м²). Также Юрий Бойко арендует офис в Киеве (25,7 м²).

Обладает двумя автомобилями – Mercedes-Benz GL500 2006 года и ВАЗ 2101 1978 года. В собственности жены квартира в России (220,3 кв²), квартира в Киеве и дом в Киевской области, семь земельных участков.

На банковских счетах Юрия Бойко $ 14 тыс. и 9 грн, у жены 10 868 462 грн, $924 210, 3 32 1654 руб. Вместе семья хранит наличными $19 тыс. 200, € 17 тыс. 500 и 200 тыс. грн. К тому же Вера Бойко владеет ООО Столичная недвижимость, ООО Фортекс и ООО Шпон. Среди драгоценностей – картины и ювелирные изделия. По декларации, политик заплатил более $245 тыс. за юридические услуги американской компании.

Напомним, что более подробно о каждом кандидате можно прочитать в специальном проекте Фактов ICTV о выборах 2019.

Фото: Юрий Бойко