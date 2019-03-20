Нафтогаз у квітні запропонує побутовим споживачам газ за ціною на 2% нижче, встановленої Кабміном.

У квітні ціна кубометру газу для населення буде 8,38 замість 8,55 грн.

– Це зниження стало можливим, тому що змінилася ринкова ціна, і ми змогли закупити газ дешевше, – повідомляє Нафтогаз.

У компанії кажуть, що ринкові ціни на газ у квітні стали нижчими за регульовану ціну для населення, тому вони запропонували уряду скасувати постанову, яка регулює ціни для населення і вимагає підняти ціни на 15% з 1 травня.

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Днями у Нафтогазі заявили, що у компанії є можливість не підвищувати ціну на газ. При цьому лібералізацію постачання блакитного палива планують провести з 1 квітня 2019 року. Це стало можливим завдяки зниженню ціни на газ на європейському ринку.

Джерело: Нафтогаз