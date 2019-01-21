З’явилися перші фото, на яких можна побачити, як виглядатиме Шулявський міст після реконструкції.
Автоцентр опублікував рендери, на яких видно, яким повинен стати Шулявський міст після завершення реконструкції.
Розв’язка буде зроблена у вигляді неповної конюшини з трьома з’їздами.
Крім того, буде виділено місце й на велосипедну доріжку, довжина якої становитиме один кілометр, а ширина – два метри.
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Планувалося, що проект реалізують за півтора роки, однак зараз реконструкція Шулявського моста може зайняти близько двох років.
Вартість реконструкції оцінюють в 900 млн грн.
До слова, в січні цього року планувалося розпочати демонтаж основних конструкцій Шулявського моста.
Фото: Автоцентр
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