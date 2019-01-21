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Новий Шулявський міст – перші фото проекту

З’явилися перші фото, на яких можна побачити, як виглядатиме Шулявський міст після реконструкції.

Проект Шулявського мосту

Автоцентр опублікував рендери, на яких видно, яким повинен стати Шулявський міст після завершення реконструкції.

Розв’язка буде зроблена у вигляді неповної конюшини з трьома з’їздами.

Крім того, буде виділено місце й на велосипедну доріжку, довжина якої становитиме один кілометр, а ширина – два метри.

Читайте: Шулявський міст закрили на півтора роки: як об’їхати (КАРТА)

Планувалося, що проект реалізують за півтора роки, однак зараз реконструкція Шулявського моста може зайняти близько двох років.

Вартість реконструкції оцінюють в 900 млн грн.

До слова, в січні цього року планувалося розпочати демонтаж основних конструкцій Шулявського моста.

Фото: Автоцентр

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