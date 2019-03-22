У Харкові СБУ затримала терориста, завербованого російськими спецслужбами, який хотів підірвати одну зі станцій метро.

Спецслужби Росії завербували одного з місцевих мешканців для організації теракту у харківському метро.

Теракт мав призвести до численних людських жертв та дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні напередодні виборів.

– Представниками спецслужб РФ передали виконавцю вибуховий пристрій потужністю 600 грамів тротилу, який приводився у дію телефонним дзвінком. Вони також дали інструкції щодо підготовки до теракту та виплатили $15 тис., – розповіли у прес-службі СБУ.

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Також харків’янин придбав цвяхи, шурупи, болти й гайки, якими планував начинити вибуховий пристрій для підсилення його вражаючої дії та збільшення кількості постраждалих.

– У межах досудового розслідування оперативники СБУ завчасно вилучили зі схованки підривника справжній вибуховий пристрій та замінили його на муляж, – додали у відомстві.

Вибух терорист планував на станції метро Індустріальна. Йому повідомлено про підозру в скоєнні терористичного акту.













Численні жертви та дестабілізація: спецслужби РФ готували теракт у метро Харкова / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що Росія курирувала план зі зриву виборів в Україні, організацією якого займався громадянин України Микола Дульський.

Фото: СБУ