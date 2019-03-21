Співробітники СБУ затримали в районі проведення ООС бойовика “ЛНР”, який брав активну участь в бойових діях проти української армії.

У районі проведення ООС затриманий бойовик “ЛНР”, який брав активну участь в бойових діях проти української армії.

У 2014 році українець пройшов курс бойової та спеціальної підготовки в одному з тренувальних таборів на території Білгорода (РФ), який проводився інструкторами з російських силових структур.

З червня 2014 по березень 2018 року брав участь в бойових діях на Донбасі в складі терористичної угруповання Привид, а після в різних підрозділах створеної російськими окупаційними військами “Народної міліції” ЛНР”.

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Також він як артилерист і навідник артилерійської батареї брав участь в обстрілі українських військових в районі населених пунктів Зоринськ, Перевальськ, Комісарівка, Біле, Дебальцеве, Нікішине і Бахмутки.

Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Він затриманий на 60 діб.

Бойовик надає слідству свідчення про злочини терористів проти мирного населення і ЗСУ, а також військової присутності Росії на Донбасі.

Нагадаємо, в кінці лютого на Донбасі затримали бойовика, який причетний до катастрофи малайзійського Boeing MH17.