Авиакомпания Ryanair планирует открыть 7 новых маршрутов в Украине – пять из Киева и два из Харькова.

С 17 июня Ryanair запускает рейсы из Харькова в Краков (Польша) – по пятницам и понедельникам.

Об этом рассказал исполнительный директор Ryanair Sun Михал Качмажик.

А с 27 октября авиакомпания хочет открыть второе направление из Харькова – авиарейсы Вильнюс (Литва). График – воскресенье и среда.

Всего авиакомпания планирует связать Украину с 11-ю странами, с 24 городами в этих странах. С апреля по июль стоимость перелета в одну сторону будет составлять 19,99 евро. Билеты по такой цене можно забронировать на сайте авиакомпании до 28 марта включительно.

Читайте: В Гостомеле сняли экстремальную посадку самолета

К слову, лоукостер Ryanair с октября 2019 года запускает четыре новых рейса из Киева в Германию.